Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl rolüyle akıllarda yer eden Ece İrtem vefat etti. 35 yaşındaki oyuncunun evinde sabah saatlerinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

ECE İRTEM'İN VEFATI SONRASI AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Ece İrtem'in vefatının ardından avukatından açıklama geldi. Oyuncunun menajeri Nalan Yıldırım, avukat tarafından yapılan açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilim Ece İrtem, bugün saat 12.00 sıralarında hayatını kaybetmiştir. Olay, annesiyle birlikte bulunduğu evinde meydana gelmiştir. İlk değerlendirmelere göre vefatın kalp krizi sonucu gerçekleşmiş olabileceği düşünülmektedir. Ancak olayla ilgili soruşturma devam etmektedir. Kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi incelemesinin ardından netlik kazanacaktır. Otopsi raporunun açıklanmasının ardından kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir. Merhumenin ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."





KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİYLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI

17 Ocak 2025 tarihinde; Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi “Kızılcık Şerbeti”nin kadrosuna sevilen oyuncu Ece İrtem dahil olmuştu.





KIVILCIM'IN ARKADAŞI ROLÜNDEYDİ

Kıvılcım’ın arkadaşı olan Işıl’ın, Abdullah’ın yeni oteline iş başvurusunda bulunması dizide yeni gelişmelerin yaşanmasına neden oluyordu.







Ece İrtem'in oyuncu arkadaşı Selçuk Kılıç bu sözlerle arkadaşına veda etti:

''Çok üzüldüm çok, mekanın cennet olsun arkadaşım.''











DOĞUM GÜNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ece İrtem'in dün akşam doğum gününü kutladığı öğrenildi. Ünlü oyuncu, doğum gününe ait kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. İrtem'in vefatı sevenlerini yasa boğdu.

ECE İRTEM KİMDİR?



Ece İrtem, 14 Haziran 1991 tarihinde Sivas'ta doğdu. Eğitim hayatını İzmir'de sürdüren İrtem, Yaşar Üniversitesi Opera ve Şan Ana Sanat Dalı Bölümü'nden 2014 yılında mezun oldu. Üniversite eğitimi boyunca İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) bünyesinde çalışmalar gerçekleştirdi; Aytül Büyüksaraç, Levent Gündüz, Paolo Susanni, Esra Mamaç ve Anna Chubuchenko gibi önemli sanatçılarla çalışma fırsatı buldu.

ECE İRTEM OYUNCULUĞA NASIL BAŞLADI?

1.72 metre boyundaki Ece İrtem, ilkokul yıllarından itibaren lisanslı olarak atletizmle ilgilendi. Oyunculuğa ise yine çocuk yaşlarda, okul gösterileri ve kendi yazdığı skeçlerle adım attı. Sanata olan ilgisini profesyonel kariyere dönüştürmek amacıyla İstanbul'a taşınan İrtem, 2014-2015 yılları arasında Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Bu süreçte Kayhan Yıldızoğlu, Okday Korunan, Kadim Yaşar ve Tolga Çiftçi'den eğitim gördü.

ECE İRTEM HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Televizyon kariyerine çeşitli yapımlarla adım atan Ece İrtem, özellikle "Yeni Gelin", "Payitaht Abdülhamid", "Kertenkele", "Paramparça" ve "Şeref Meselesi" gibi dizilerdeki performanslarıyla tanındı. Daha sonra birçok televizyon projesinde yer alarak kariyerini sürdürdü.

Rol aldığı bazı diziler:

Şeref Meselesi

Paramparça

Kertenkele

Yeni Gelin

Payitaht Abdülhamid

Mahrem

Kahraman Babam

Yasak Elma

Kızılcık Şerbeti

Rol aldığı film:

Zengo