Edirne Belediyesi CHP Meclis Üyesi Engin Yağcılar, ruhsat onayı karşılığında 200 bin euro rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/14075 sayılı soruşturmasına göre müteahhitlik yapan müşteki Nazmi ÖZÇELİK’in 23.08.2026 tarihinde kolluk ekiplerine başvurarak, daha öncesinde Edirne Belediyesinden aldığı imar ruhsatını yenilemediği ve Edirne Belediyesi CHP Meclis Üyesi Engin YAĞCILAR’ın kendisini 17.08.2026 tarihinde arayarak imar komisyonu başkanı olduğunu, gerekli ruhsat onayını kendisinin çıkarabileceğini söyleyerek buluşmak istediğini, aynı gün Edirne Adliyesi önünde bulunan kafede buluştuklarını, Engin YAĞCILAR’ın kendisinden 200.000 Euro para istediğini ve bu parayı Bulgaristan Ülkesinde almak istediğini söylediğini beyan etmiştir. Bunun üzerine usulüne uygun olarak alınan “İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması ve teknik araçla izleme” kararı alınmıştır.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 01.09.2026 günü müştekiden Edirne İli Üç Şerefeli Camiinde şüpheli Engin YAĞCILAR ile buluşulacağı bilgisinin alınması üzerine, kolluk ekiplerince gerekli tertibat alınarak görüntü ve ses kaydı düzeneği aktifken görüşme fiziken takip edilmiş olup görüşme akabinde şüphelinin TCK’nın 252. maddesi gereğince “Rüşvet” suçundan gözaltına alınmıştır.

Şüphelinin ikametinde ve avukatlık ofisinde Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karar üzerine yapılan aramalarda 4 adet bilgisayar, 2 adet defter ve 1 adet beş yapraktan ibaret evraka el konulmuş olup şüpheli hakkında ayrıca TCK’nın 282 maddesi uyarınca “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçu kapsamında ayrı bir soruşturma başlatılmıştır.