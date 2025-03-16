Ege Denizi'nde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre deprem saat 18.07'de meydana geldi. 4.1 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 7 km olarak açıklandı.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
"Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusunun cevabını öğrenmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden AFAD tarafından hazırlanan fay hattı haritasını görüntüleyebilirler. Fay haritası sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle yapılmaktadır.