Ege Denizi'nde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre deprem saat 18.07'de meydana geldi. 4.1 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 7 km olarak açıklandı.

 

 

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

"Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusunun cevabını öğrenmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden AFAD tarafından hazırlanan fay hattı haritasını görüntüleyebilirler. Fay haritası sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle yapılmaktadır.

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