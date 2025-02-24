Son Dakika Haberi... Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre; Ege Denizi'nde saat 14.33'te ve 19,7 kilometre derinlikte 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre; Ege Denizi'nde son olarak 4.0'ün üzerindeki son deprem 19 Şubat'ta meydana gelmiş ve depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçülmüştü.
AFAD'da yer alan bilgilere göre ise; depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçülürken, büyüklüğü 4.4 olarak belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 24, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-24
Saat:14:33:00 TSİ
Enlem:36.65806 N
Boylam:25.44611 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/ym85a4Cwt4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi