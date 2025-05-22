Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 06.19'da, Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 17.7 kilometre derinliğindeki deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede kaydedilirken, İzmir ve çevre illerde de hissedildi.
Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.1 olarak duyurdu.
UZMANLARDAN AÇIKLAMA
TÜYSÜZ: 5 ŞİDDETİNE KADAR ARTÇILAR OLABİLİR
Prof. Dr. Okan Tüysüz, 6 şiddetindeki depremin ardından 5 şiddetine kadar artçılar olabileceğini söyledi.
Tüysüz, "Tsunamiler özellikle yüzeye yakın depremlerde daha fazla gelişiyorlar. Bu depremin tsunami oluşturması mümkün ama zayıf bir olasılık." dedi.
BAŞKA DEPREMLERİ TETİKLER Mİ?
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, meydana gelen depremin, Türkiye'de başka bir depremi tetiklemeyeceğini ifade etti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Ercan, "Girit'in kuzeydoğusunda 25 km derinde, M6,1 büyüklüğünde olan deprem Teke Yarımadamızı sarsmıştır. Deprem Ege altına dalan Afrika diliminde olmuştur.M5’e varan artçıları görülecektir. Türkiye’de başka bir depremi tetiklemez" ifadelerini kullandı.