Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz'de 5.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Aydın'da vatandaşlar evlerini terk etti

Depremin Muğla Marmaris'e 10.432 kilometre uzaklıkta olduğu duyuruldu. AFAD, depremin derinliğini ise 67.91 km olarak açıkladı.

Korkutan deprem; Antalya, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Kütahya ve Denizli'den de hissedildi.

Deprem; Marmaris, Fethiye Köyceğiz, Bodrum Milas‘ta da şiddetli hissedildi. Bazı vatandaşların sokağa çıktığı belirtildi.

BAKAN KURUM: GEÇMİŞ OLSUN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Muğla başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurum, "An itibarıyla olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına başladı. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

MUĞLA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Marmaris açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle an itibarıyla ilimizde olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadesini kullandı.

11 KİŞİ YARALANDI

Büyük korku ve paniğe neden olan deprem sonrası 11 kişinin yaralandığı belirtildi.

İZMİR VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

İzmir Valisi Süleyman Elban, Akdeniz'de saat 02.17'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar herhangi olumsuzluk tespit edilmediğini, bölgede tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Elban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ve İzmir'de de hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Elban, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup, bölgede tarama çalışmaları devam etmektedir. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN'DA DA ŞİDDETLİ HİSSEDİLDİ

Deprem Türkiye kıyılarının yanı sıra Girit'te de hissedildi.

Deprem Akdeniz'deki Girit, Rodos, İstanköy, Leros, Sisam (Samos) Kerpe (Karpathos) İncirli (Nisiros) Sömbeki (Simi) ve 12 adalar bölgesinde hissedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Deprem sonrası AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Akdeniz, Muğla Marmaris açıklarında saat 02:17'de meydana gelen ve Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir illerimizde hissedilen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.

RODOS'TA DEPREM ALARMI

Rodos yakınlarında meydana gelen depremin hemen ardından Kırmızı Alarm verildiği, Belediye, Sivil Savunma, Polis, Asker ve Arama Kurtarma ekiplerinin kriz masası oluşturarak faaliyete geçtiği , şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bilgisinin gelmediği açıklandı. Rodos'ta apartmanlar ve bazı oteller tahliye edildi

"ÇOK DERİNDE MEYDANA GELDİ YÜZEYE ETKİSİ OLMAYACAK"

Yunanistan Deprem Araştırma Merkezi Başkanı Jeoloji Profesörü Efthimios Lekkas'ın ERT'ye yaptığı açıklamaya göre, depremin özellikle Rodos adasında şiddetli hissedildiğini belirterek. "Sarsıntının derinliği yaklaşık 55 km ve bu temelde tüm etkileri belirliyor. Derinlik çok büyük. Yüzeyde çok fazla etkimiz olmayacak, ancak deprem çok geniş bir alanda ve geniş bir yarıçapta çok yoğun olacak. Gördüğümüz şey, odak derinliği oldukça büyük olduğu ve fay yüzeye çıkmadığı için muhtemelen tsunami olmayacak. Deprem çevredeki tüm bölgede ve özellikle büyük binalarda yaşayanların tahliye edildiği ve açık alanlar bulduğu Rodos şehrinde hissedildi. Şu anda Rodos'ta tam olarak ne olduğuna dair bilgimiz yok. Ancak büyük etkiler yaşayacağımızı düşünmüyorum ve en önemlisi tsunami yaşamayacağız" dedi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

"Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusunun cevabını öğrenmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden AFAD tarafından hazırlanan fay hattı haritasını görüntüleyebilirler. Fay haritası sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle yapılmaktadır.

AFAD DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ