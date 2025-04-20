Son Dakika Haberi... Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem saat 11:32'de ve 7 kilometre derinlikte gerçekleşirken; AFAD verilerine göre Bodrum'a 143 kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi.
SANTORİNİ UYANIYOR MU?
Depremin Santorini yakınlarında akıllara, 28 Ocak'ta başlayan ve bir ayı aşkın süre devam eden deprem fırtınalarını getirdi.
28 Ocak'ta bölgede başlayan deprem fırtınalarında en büyüğü 5.3 olmak üzere 3 bin 500'ün üzerinde deprem meydana gelmişti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 20, 2025
Büyüklük:4.1 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-04-20
Saat:11:32:26 TSİ
Enlem:36.74139 N
Boylam:25.68278 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Z2T8S94N7H@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Fakültesi Dekanı Yüksek Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depreme ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, depremin Santorini Volkanik Kompleks Bölgesi'nde olduğunu kaydetti.
Santorini Volkanik Kompleks bölgesinde deprem M=4.1 pic.twitter.com/I34D1kDVMZ— Prof Dr Şükrü Ersoy (@sukruersoyYTU) April 20, 2025