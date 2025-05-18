Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aktardığı bilgilere göre, saat 10:29'da merkez üssü Muğla Marmaris'te olan 3.9 büyüklüğünde, 11.36 km derinliğinde bir deprem meydana geldi.
SON 24 SAATTE 5. DEPREM
Bu deprem, Ege'deki son 24 saat içerisindeki 5. deprem oldu:
1) Ege Denizi - Saat 02:52 - 4.1
2) Milas - Saat 04:53 - 3.7
3) Ege Denizi - Saat 07:28 - 3.8
4) Ayvacık - Saat 09:56 - 4.4
5) Marmaris - Saat 10:29 - 3.9
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 18, 2025
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Akdeniz - [55.57 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2025-05-18
Saat:10:29:53 TSİ
Enlem:36.13111 N
Boylam:28.105 E
Derinlik:11.36 km
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