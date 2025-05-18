Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aktardığı bilgilere göre, saat 10:29'da merkez üssü Muğla Marmaris'te olan 3.9 büyüklüğünde, 11.36 km derinliğinde bir deprem meydana geldi. 

SON 24 SAATTE 5. DEPREM

Bu deprem, Ege'deki son 24 saat içerisindeki 5. deprem oldu:

1) Ege Denizi - Saat 02:52 - 4.1

2) Milas - Saat 04:53 - 3.7

3) Ege Denizi - Saat 07:28 - 3.8

4) Ayvacık - Saat 09:56 - 4.4

5) Marmaris - Saat 10:29 - 3.9