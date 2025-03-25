Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim-Sen hakkında re'sen soruşturma başlattığını açıkladı.
Eğitim-Sen üyesi akademisyenler öğrencilerin boykotuna destek vermek için derslere girmeme kararı almıştı.
Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24.03.2025 tarihinde Eğitim-Sen resmi sosyal medya hesabından ülkemizde yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunulması olayıyla ilgili olarak Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve ilgili sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında suç işlemeye alenen tahrik etme suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.