Daha önce son güncelleme tarihi 31 Temmuz 2025 olarak açıklanan ehliyet yenileme için son fırsat...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesinin üç ay süreyle uzatıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, son tarih olarak 31 Ekim 2025'in belirlendiğini açıkladı.

31 ARALIK 2024'TE UZATILMIŞTI

Son olarak 31 Aralık 2024 olarak belirlenen güncelleme yoğun başvurular nedeniyle yedi ay uzatılarak 31 Temmuz 2025'e uzatılmıştı.

Süreçle ilgili verileri de paylaşan Yerlikaya, 18 Kasım 2024'teki uzatma kararının ardından sadece bir gün içinde 16 bin 329 vatandaşın randevusunu iptal ettiğini günlük başvuru sayısı 55 binden 20 bine kadar gerilediğini ve yenileme başvurularının yüzde 70'inin son üç ayda gerçekleştiğini aktardı.

'2 MİLYON EHLİYET YENİLEMEYİ BEKLİYOR'

Yerlikaya, ocak ayından temmuz ayına kadar toplam 2 milyondan fazla başvuru yapıldığını ve özellikle Temmuz ayında 1 milyon 413 bin 489 başvuru alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, 30-31 Temmuz'da (son iki gün) 236 bin başvuru alındığını ve halen 2 milyon 167 bin 713 eski tip sürücü belgesi yenilenmeyi beklediği bilgisini de paylaştı.

'ARTIK UZAMA OLMAYACAK'

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ehliyet yenilemesinin son kez uzatılması kararı alındığını ve bunun son 'uzatma' olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Son tarih: 31 Ekim 2025" dedi.