Son dakika.... Ekim ayı kira artış oranı belli oldu. TÜİK eylül ayı enflasyonunu yüzde 33,29 olarak açıkladı. Buna göre ekim ayında yapılacak kira artış oranı üst sınırı yüzde 38,36 olarak gerçekleşti.

KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

TÜİK eylül ayı enflasyonunu yüzde 3,23 yıllık enflasyonu ise yüzde 33,29 olarak açıkladı. 12 aylık ortalamaya göre belli olan ekim ayı kira artış oranı ise yüzde 38,36 oldu.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Mevcut kira bedeli: 25.000,00 TL

Kira artışı yapılacak ay: Ekim 2025

Kira artış oranı: %38,36

Kira artış tutarı: 9.590,00 TL

Yeni kira tutarı: 34.590,00 TL

YILIN BAŞINDAN BU YANA AYLIK KİRA ARTIŞ ORANLARI

Ocak: 56,35

Şubat: 53,83

Mart: 51,26

Nisan: 48,73

Mayıs: 45,80

Haziran: 43,23

Ağustos: 41,13

Eylül: 39,62

Ekim: 38,36

KİRA ZAM TAVANI NASIL BELİRLENİYOR?

3 Ekim'de açıklanan eylül ayı enflasyon verilerinin ardından, kira artış oranında üst sınır yüzde 38,36 olarak duyuruldu.

Ev sahiplerinin kiracılara uygulayabileceği en yüksek zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son 12 aylık enflasyon ortalaması baz alınarak hesaplanıyor.

Sözleşmede farklı bir hüküm bulunmadığı sürece, konut ve iş yeri sahipleri kiralara TÜİK’in ilan ettiği bu oranın üzerinde zam yapamıyor.