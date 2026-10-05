Son dakika... TÜİK 2026 yılı eylül ayı enflasyon verisinin açıklamasıyla ekim ayı kira artışlarındaki tavan oranı da belli oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 29,73 olurken, aylık yüzde 1,84 olarak gerçekleşti. Buna göre ekim ayı kira artış tavanı yüzde 31,49 oldu. KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR? Mevcut kira bedeli: 30.000,00 TL Kira artışı yapılacak ay: Ekim 2026 Kira artış oranı: Yüzde 31,49 Kira artış tutarı: 9.447,0 TL Yeni kira tutarı: 39.447,0 TL 2026 YILI KİRA ARTIŞ ORANLARI Ocak: Yüzde 34,88 Şubat: Yüzde 33,98 Mart: Yüzde 33,39 Nisan: Yüzde 32,82 Mayıs: Yüzde 32,43 Haziran: Yüzde 32,24 Temmuz: Yüzde 32,03 Ağustos: Yüzde 31,90 Eylül: Yüzde 31,79 Ekim: Yüzde 31,49

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