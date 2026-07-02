CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu, 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı İBB davasının 61'inci celsesi başladı.

İMAMOĞLU HAKİMLE TARTIŞTI

Duruşma sırasında hakim ile Ekrem İmamoğlu arasında tartışma yaşandı.Tartışmanın ardından mahkeme heyeti, İmamoğlu'nun salondan çıkarılmasına karar verdi.

Mahkeme heyetinin savunmaların 9 Temmuz'a kadar tamamlanmasına yönelik talebine itiraz eden Ekrem İmamoğlu, pazartesi günü iki, sonraki hafta ise iki ayrı davası bulunduğunu belirterek, "Burada insanüstü bir gayretle hakkımızı, hukukumuzu savunuyoruz. Savunmaların 9 Temmuz'a yetişmesi mümkün değil" dedi.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Böyle devam etmeyin, sizi salondan çıkartırım" uyarısında bulundu. İmamoğlu ise, "Ben kabul etmiyorum. Görürsünüz" yanıtını verdi.

İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında yaşanan tartışmanın ardından salonda gerginlik çıktı.

Milletvekilleri ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşanırken, mahkeme başkanı "Bağıranları dışarı alın" talimatını verdi.

Yaşananların ardından Ekrem İmamoğlu mahkeme salonundan çıkarıldı.

DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Mahkeme heyeti, yaşanan gerginliğin ardından duruşmaya ara verdi. Aranın verilmesiyle birlikte tutuklu sanıklar yeniden mahkeme salonundan çıkarılmaya başlandı.

"VEKİLSİNİZ DİYE SOYTARILIK YAPAMAZSINIZ"

İmamoğlu'nun salondan çıkarılmasının ardından duruşma salonunda tansiyon yükseldi. Avukatlar ve CHP'li milletvekilleri mahkeme başkanının kararına tepki gösterdi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, mahkeme başkanına "Kararınızı gözden geçirin" çağrısında bulundu. Bunun üzerine mahkeme başkanı, Tanrıkulu ile tepki gösteren diğer kişilerin de salondan çıkarılmasını istedi.

Milletvekillerinin çıkmayı reddetmesi üzerine salonda kısa süreli gerginlik yaşanırken, jandarma ekipleri araya girdi.

Mahkeme başkanı, kendisine tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'a da, "Jandarma arkadaşlar ne bekliyorsunuz? Milletvekili ya da izleyici hiç fark etmez. Dışarı çıkartın. Milletvekilisiniz diye burada her türlü soytarılığı yapamazsınız" ifadelerini kullandı.

Yaşananların ardından Ekrem İmamoğlu salondan ayrılırken, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu da peşinden çıktı.