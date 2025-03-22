İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 91 kişi emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 91 kişinin, 'terör ve yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sona erdi.
İmamoğlu ile birlikte 91 kişi, güvenlik önlemleri altında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Sevk edilen isimlerin ifadeleri alınmaya başlandı.