Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik ve doğal gaz fiyatlarına yapılan yeni zamları açıkladı.

Açıklamada, "elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerindeki artış" nedeniyle konut aboneleri için yüzde 25 oranında zam yapıldığı duyuruldu.

Bunun yanında kamu ve özel hizmetler sektörü aboneleri için yüzde 15, sanayi abone grubu için yüzde 10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için ise yüzde 12,4 oranında zam yapıldı.

Bu değişiklikle birlikte ayrıca 100 kilovat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödeme tutarı 259,04 liraya yükseldi.

DOĞAL GAZA DA ZAM

Öte yandan, doğal gaz için de açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ayrıca BOTAŞ’ın internet sitesinde ilan ettiği BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatları ışığında: Nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama yüzde 24,2 oranında artış söz konusudur" denildi.

Yeni fiyat tarifeleri, 5 Nisan 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacak.

BAKAN 'BAKACAĞIZ' DEMİŞTİ

Geçen mart ayında elektrik dağıtım şirketlerinin artan maliyetlerini gerekçe göstererek, elektrik tarifelerinde bir artış talep ettiği iddia edilmişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, zam konusunda henüz kesin bir kararın verilmediğini belirterek "Bakacağız, değerlendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.