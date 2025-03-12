Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli ikramiyelerinin yatırılacağı tarihe ilişkin olarak açıklama yaptı. Işıkhan, "Meclis'ten geçince hesaplara yatacak" dedi.

Pazartesi günü AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in emekli bayram ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltileceğine yönelik açıklama yapmasının ardından gözler Meclis'teki kanun düzenlemelerine çevrilmişti.

Emekli bayram ikramiyesi bu yıl yüzde 33’lük artışla 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldı. 16 milyon emeklinin alacağı ikramiye tutarları belli olurken gözler ödeme programına çevrildi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiyeleri, tahsis numarasına göre ödemeler yapılacak. Bu yıl ödemelerin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması öngörülüyor.

Emeklilerle beraber şampiyon sporcular, köy koruyucuları, yaşlılık maaşı alanlar, dul ve yetim aylığından yararlananlar, şehit yakınları, gaziler ve diğer birçok hak sahibi ikramiye alacak. Dul ve yetim maaşı alanlara ikramiyeler hisselere göre ödeme yapılacak.

Torba yasa kapsamında emekli bayram ikramiyelerinin de Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

Meclis'ten geçen yasayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalaması ve sonrasında Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmesi bekleniyor.