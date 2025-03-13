Son dakika... Emekliye yapılan 1000 liralık bayram ikramiyesi artışı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.

Milyonlarca emeklinin umutla beklediği ancak TÜİK'in enflasyonu kadar bile artış yapılmayan emekli ikramiyesi 1000 liralık artışla 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi.

Bugün emekli bayram ikramiyelerinin 1000 lira artırılmasına ilişkin madde, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti.

Yaklaşık 16 milyon emekli Ramazan ve Kurban Bayramı için toplam 8 bin lira ikramiye alacak.

Son olarak 2 Mart 2024'te 3 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyesi, kanun teklifinin yasalaşmasıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 4 biner lira olarak ödenecek. İkramiyelerin ne zaman hesaplara yatırılacağına ilişkin konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "SGK olarak kısa sürede ödemek için hazırız. Meclis'ten geçer geçmez ödemelerimizi gerçekleştireceğiz" demişti.

Bayram ikramiyesindeki bin liralık artışın, 2025 yılı bütçesine 28,4 milyar lira ilave maliyet oluşturacağı hesaplanıyor.

Birden fazla dosyadan aylık ve/veya gelir alanlara en fazla ödemeye imkan veren tek dosyadan ödeme yapılacağından ikramiye ödemesi yapılacak kişi sayısı 16 milyona yakın olarak öngörülüyor.

BAKAN İŞARET ETMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kanunun Meclis'ten geçince ikramiyelerin emeklilerin hesabına yatırılacağını söylemişti.

Meclis'ten geçen yasa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalaması ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP Grup Toplantısı sonrası muhabirlerin emekli ikramiyesine dair sorularına sert çıkarak, "Sen beni dolduruşa mı getirmeye çalışıyorsun? 3 bin liradan 4 bin liraya çıktı, daha ne olacak?" ifadelerini kullanmıştı.