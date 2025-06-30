Son dakika... Hükümet 3 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon farkının ardından, en düşük emekli maaşında düzenleme yapılacağını açıkladı.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, “En düşük emekli aylıklarına yönelik düzenleme bu kanun teklifine eklenecek” sözlerini kullandı.

Türkiye yaklaşık 4 milyon vatandaşın aldığı 14 bin 469 liralık en düşük emekli maaşına düzenleme TÜİK'in haziran enflasyonunu açıklamasının ardından yapılacak.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler TBMM'de yaptığı açıklamada bazı kanunlarda değişiklik yapılacak olan kanun teklifinin de içinde en düşük emekli aylığına yönelik düzenlemeni de olacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz öncülüğünde bir çalışma yapıldığını açıkladı.

Çalışma ve Hazine bakanlarıyla görüşme yapıldığını gerekli etki analizleri için bilgileri istediklerini belirten Güler, TÜİK'İN enflasyonu açıklar açıklamaz en düşük emekli aylığı alanlara yönelik düzenleme yapılacağını söyledi. Bu kanun teklifi en düşük emekli aylığı alan 3 milyon 716 bin emekliyi ilgilendirdiğini bildirdi. Güler, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda da perşembe günü konunun masaya yatırılacağını belirtti.

Son olarak Güler, etkilediği emekli sayısına göre refah payı yapılıp yapılmayacağını kesinleşeceğini belirtti.