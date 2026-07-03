Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyonunu yüzde 0,99 olarak açıkladı. Böylece milyonlarca emekli ve memurun merak ettiği zam oranları da kesinleşmiş oldu.



SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz ayında alacağı zam oranı yüzde 17,76 olurken, memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise 13,52 olarak kesinleşti.



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DA BELLİ OLDU



AKP, bu yıl da emekliler için 'refah payı' uygulamasına gitmeme kararı alırken, TÜİK'in SSK ve Bağ-Kur emeklisi için açıkladığı 6 aylık enflasyon farkı, en düşük emekli maaşına da doğrudan yansıtılacak.



Halihazırda 20 bin TL olan en düşük emekli maaşının temmuz itibarıyla 23 bin 550 TL'ye yükseltilmesi için bugün saat 12.00'de Meclis'e sunulacak torba yasaya ekleme yapılacak.