Son Dakika Haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü, sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabık'ın gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ANTALYA'DA GÖZALTINA ALINDI

"Instagram sosyal medya platformunda ilavetv.07 kullanıcı\rumuzlu hesap yöneticisi A. K., bir röportaj sırasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kullandığı hakaret içerikli ifadeler nedeniyle, Antalya İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmış, şahıs hakkında hukuki işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ERDOĞAN'DAN 'SOKAK RÖPORTAJI' AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Anadolu Medya Ödülleri programında yaptığı konuşmada sokak röportajlarına ilişkin açıklamalarda bulunarak, Eline bir mikrofon kamera alan herkes kendini gazeteci sanıyor, sokakta milletimiz açıkça tahrik ediliyor. Özellikle 'sokak röportajı' adı altında sokaklarda adeta terör estirilmektedir. Öyle ki mikrofonu kapan millete hakaret etme cüretini kendinde buluyor" demişti.

SOKAK KEDİSİ - RTÜK TARTIŞMASI

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile 'Sokak Kedisi' olarak bilinen Ebru Uzun Oruç arasında çıkan tartışmanın ardından taraflar karşılıklı suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı.

Şahin ise geçtiğimiz günlerde sokak röportajlarıyla ilgili 'düzenleme' sinyali vermişti.