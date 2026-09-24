Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yeni atamalar yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik, Özel Hareket ve Terörle Mücadele Başkanlıkları Mustafa Çalışkan’a verildi.
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emrullah Gölcük’e bağlandı. Emrullah Gölcük’e Asayiş Daire Başkanlığı, Güvenlik Daire Başkanlığı, Kriminal Daire Başkanlığıyla, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığına bağlandı.
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Doğuş ise Dış İlişkiler Daire Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, Havacılık Daire Başkanlığı ve İNTERPOL Daire Başkanlığından sorumlu olacak.
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Karabağ ise, Trafik Başkanlığı, Koruma Daire Başkanlığı, Tanık Koruma Daire Başkanlığı ve TBMM Koruma Daire Başkanlığı’ndan sorumlu olacak.
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