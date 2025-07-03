Son dakika... Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) haziran ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı.
Açıklanan verilere göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,05 olurken yıllık enflasyon yüzde 68,68 oldu.
İTO'YA GÖRE HAZİRAN ENFLASYONU
İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre perakende fiyatlarda yıllık enflasyon haziranda yüzde 44,38'e geriledi.
Haziran ayında aylık enflasyon da yüzde 1,77'ye olarak hesaplanırken mayıs ayında enflasyon yüzde 2,83 olarak gerçekleşmişti. Mayısta yıllık enflasyon İTO'ya göre yüzde 46,57 olmuştu.
ENAG'A GÖRE MAYISTA AYLIK YÜZDE 3,66 ARTMIŞTI
ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mayıs ayında yüzde 3,66 artmıştı..
E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı mayıs ayında yüzde 71,23 olarak gerçekleşmişti.