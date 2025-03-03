Son Dakika... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı.

TÜİK'e göre aylık enflasyon yüzde 2,27 olurken, yıllık enflasyon yüzde 39,05 olarak açıklandı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,83 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 20,84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94,90 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde -5,06 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,92 ile eğitim oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Şubat ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 39,47, aylık %2,32 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,32, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,47 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,40 olarak gerçekleşti.

ENAG'LA TÜİK YİNE AYRIŞTI

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, şubat ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 artarken yıllık enflasyon yüzde 79,51 olarak gerçekleşti.

Alt gruplarda en yüksek enflasyon oranı yüzde 6,77 ile haberleşme grubunda gerçekleşti. Onu yüzde 5,38 oranla 'gıda ve alkolsüz içecekler' grubu takip etti. Çeşitli mal ve hizmetler grubunda ise enflasyon oranı yüzde 4,59 olarak gerçekleşti.

ENAG, ocak ayında enflasyon aylık bazda yüzde 8,22 artarken yıllık enflasyon yüzde 81,02 olarak gerçekleşti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), şubat ayı enflasyonu yüzde 3,19 olarak ölçülürken, 12 aylık enflasyon yüzde 48,61 olarak açıklandı.