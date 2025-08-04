Son dakika... Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) temmuz ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı.
Açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,75 olurken, yıllık bazda yüzde 65,15 olarak gerçekleşti.
İTO'YA GÖRE HAZİRAN ENFLASYONU
İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 2,62 olarak gerçekleşirken, yıllık bazda yüzde 42,48 olarak açıklandı.
Haziran ayında 1,77 olarak açıklanan İstanbul'un enflasyonu ayılık bazda 44,38 olarak açıklanmıştı.
ENAG'A GÖRE HAZİRANDA AYLIK YÜZDE 3,66 ARTMIŞTI
ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mayıs ayında yüzde 3,05 artmıştı..
E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı mayıs ayında yüzde 68,68 olarak gerçekleşmişti.