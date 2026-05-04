Son dakika... 2026 yılı nisan ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte mayıs ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 32,37 olurken, aylık yüzde 4,18 olarak açıklandı.
Buna göre mayıs ayı kira artış tavanı yüzde 32,43 olarak gerçekleşti.
KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?
Mevcut kira bedeli: 25.000,00 TL
Kira artışı yapılacak ay: Mayıs 2026
Kira artış oranı: Yüzde 32,43
Kira artış tutarı: 8.107,50 TL
Yeni kira tutarı: 33.107,50 TL
2026 YILI KİRA ARTIŞ ORANLARI
Ocak: Yüzde 34,88
Şubat: Yüzde 33,98
Mart: Yüzde 33,39
Nisan: Yüzde 32,82
Mayıs: Yüzde 32,43