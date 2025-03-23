İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 92 kişi hakkında kararlar açıklanıyor.
Gözaltına alınanların hakimlik işlemleri tamamlandı.
Saat 09.00 itibarıyla kararlar açıklanmaya başlandı.
İşte serbest bırakılan isimler:
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya
İBB Kentsel Tasarım Şube Müdürü Bayram Taşkın
İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vahit Doğan
Tutuksuz yargılanacak isimler:
Ercan Saatçi (Yurt dışına çıkış yasağı)
Ahmet Palazoğlu (Yurt dışına çıkış yasağı)
Alihan Aydın (Yurt dışına çıkış yasağı)