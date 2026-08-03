Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 55 kişiden 44'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
ETİMESGUT BELEDİYESİ SORUŞTURMASINDA KİMLER TUTUKLANDI?
Tutuklananlar arasında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun yanı sıra belediye başkan yardımcıları Mutluluk Çerimoğlu, Taylan Özgüven ve İhsan Bahri Beyler yer alıyor.
Beşikçioğlu'nun yakın koruması Hüseyin Yılmaz, Etimkent Yönetim Kurulu üyeleri ve İhale Komisyonu üyeleri de cezaevine gönderilen isimler arasında bulunuyor.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 44 kişiden 40'ı hakkında tutuklama kararı çıkartıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, sorgu işlemlerinin ardından belediye yönetimi ve ihale komisyonu üyelerini kapsayan tutuklama kararını resmen açıkladı.