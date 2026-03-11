Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli aylıklarının ve emekli bayram ikramiyelerinin öne çekildiğini açıkladı.

AKP Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri bayram öncesinde hesaplara yatacak." dedi.

Erdoğan, "Ayrıca emeklilerimizin bu ayki emekli maaş ödemelerini de öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlayacağız." şeklinde konuştu.

EMEKLİ İKRAMİYESİNE BU SENE ZAM YOK

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, geçtiğimiz yıla benzer şekilde bu yıl da emeklilere bayram başına 4 bin TL ikramiye ödemesi yapılacağını ve herhangi bir zam çalışması bulunmadığını belirtmişti.

İlk kez 2018 yılında ödenmeye başlanan bayram ikramiyeleri, dönemin asgari ücretinin yüzde 62'sine denk geliyordu.

İlk kez 2021 yılında zamlanan ikramiyeler 1.100 TL'ye yükseltilmiş, daha sonrasında ikramiyeler 2023'te 2.000 TL, 2024'te 3.000 TL, 2025'te ise 4.000 TL olarak ödenmişti.

Kamuoyunda beklentiler, ikramiyelerin geçtiğimiz yılla benzer şekilde bu yıl da 1.000 TL zamlanacağı yönünde olsa da, yapılan etki çalışması sonucunda ikramiye zammının bütçeye yük getireceğine ve bu yıl bayram ikramiyelerinin zamsız olarak ödenmesine karar verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı konuşmada ikramiyelere zam yapılacağına dair bir açıklama yapmadı.