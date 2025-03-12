Son Dakika Haberi... Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesinde rakam belli oldu.

Pazartesi günü AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in emekli bayram ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltileceğine yönelik açıklama yapmasının ardından gözler Meclis'teki kanun düzenlemelerine çevrilmişti.

Son olarak AKP Grup Toplantısı öncesi konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödeme tarihine ilişkin, "Meclis'ten geçince hesaplara yatacak" dedi.

"ERDOĞAN: DAHA NE OLACAK?"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, SÖZCÜ TV'den Aslı Kurtuluş Mutlu'nun "Emeklilerin bayram ikramiyeleri ilgili düzenleme yapılır mı?" sorusuna "Tamam açıklandı, sen beni dolduruşa mi getirmek istiyorsun. 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıktı. Daha ne olacak?" yanıtını verdi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli bayram ikramiyesi bu yıl yüzde 33’lük artışla 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldı. 16 milyon emeklinin alacağı ikramiyenin 27-28 Mart tarihlerinde ödenmesi bekleniyor.