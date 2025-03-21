Son Dakika Haberi... Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki konuşmasının öncesinde Nevruz ateşini yakarak üzerinden atladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"21 MART KARDEŞLİĞİN BAYRAMI OLSUN"

"Türk dünyasının dört bir köşesinde Nevruz coşkusunu paylaşan soydaşlarımıza muhabbetlerimi gönderiyorum. Burada bir kamuoyu yoklaması yapsak 21 Mart'ı biz de baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi Cumhurbaşkanı olarak ben de parlamentoya sunmaya varım

Bugün aynı zamanda baharın müjdecisi olan Nevruz'u kutlamanın sevinci içerisindeyiz. Şu an Türkiye ve Türk cumhuriyetlerinin dört bir yanında Nevruz büyük bir coşkuyla idrak ediliyor. Nevruz ortak kültürümüz, kader ve gönül birliğimizin en önemli nişanesidir. Bu anlamlı buluşmada bir arzumuzu paylaşmak istiyorum. Nevruz Bayramını Türk devletleri çatısı altında ortaklaşa kutlamanın kanaatindeyiz. Onun için 21 Mart kutlu olsun.

21 Mart Nevruz Türk dünyasının ortak anma ve kutlamak günü olacak ve birliğimize dayanışmamıza hizmet edecektir. Türk dünyası olarak bizim en büyük güvencemizi birlik ve beraberliğimizdir.

"SON DÜZLÜĞÜN AŞILACAĞINA İNANIYORUM"

'Terörsüz Türkiye' hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarda bazı önemli eşikleri geride bıraktık. Son düzlüğün de aşılacağına inanıyorum. Ülkemizi ve bölgemizi terör musibetinden kurtardıktan sonra çok farklı bir dönemin kapısını aralayacağız. Ülkemizde tam bir asır sonra kanla çizilmek istenen haritalara dur diyecek ve emperyalistlerin bizi birbirimize kırdırma politikasına karşı duracağız."

"CHP GENEL BAŞKANI'NIN ÇAĞIRDIĞI SOKAK ÇIKMAZ SOKAKTIR"

İstanbul'daki bir yolsuzluk operasyonu bahane edilerek sokaklarımızı karıştırmak istendiğine şahit oluyoruz. Sırf kendi ikballeri rant tezgahları bozulmasın diye milletimizin huzuruna kastetmesine Türkiye'yi terörize etmeye çalışmasına göz yummayacağımızın bilinmesini istiyorum.

Bu milletin kardeşliğinin zedelenmesine rıza göstermedik göstermeyeceğiz. CHP Genel Başkanı'nın çağırdığı sokak unutmayın çıkmaz sokaktır. Hırsızlığı soygunu hukuksuzluğu savunmak için mahkeme salonları yerine sokağı işaret etmesi vahim bir sorumsuzluktur.

Marjinallerin peşine takılıp polisimize saldırarak hakim ve savcılarımızı tehdit ederek gayrihukuki yollara başvurarak bu ülkede artık hiçbir yere varılmaz. Türkiye sokakta bulunmuş bir ülke değildir, sokak terörüne de teslim edilmeyecektir."