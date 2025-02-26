Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR ETTİ

"Bahçeli'nin kongremize gönderdiğini önemli semboller içeren anlamlı çiçek aranjmanı da bizi memnun etmiştir, mutlu etmiştir. Kendisine teşekkür ediyorum. "SADECE TAKVİYE OLUR" AK Parti'de tasfiye olmaz sadece takviye olur. Bizde yenilenme olur, tazelenme olur, kan değişimi olur. AK Parti 85 milyonun tamamının partisidir. Rakiplerimiz koltuk kavgasından başlarını kaldıramazken biz yeni reform paketleriyle milletimizin karşısına çıkıyoruz. YİNE "TURP" DEDİ

Son haftalarda heybeden ortaya saçılan turplar, ana muhalefetin nasıl bir çirkefin içinde debelendiğini gösteriyor. Kurultaylarından tahsillerine, konserlerinden ihalelerine kadar ya usulsüzlük ya yolsuzluk ya da eski Çankaya Belediye Başkanlarının ifadesiyle yamyamlık fışkırıyor.

Sizin hiç mi düzgün işiniz olmaz? Sayın Özel milletin kürsüsünü polemik kürsüsüne dönüştüreceğine buna cevap versin. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi düşürdüğünüz durumdan hiç mi utanmıyorsunuz.

"AYAKLARINI DENK AL"

Sayın Özel çok konuşmakta ancak boş konuşmaktadır. Diyet borcu Sayın Özeli müşkül durumda bırakmaktadır. Ordumun komuta kademsiyle ilgili kullandığı seviyesiz sorumsuz ve saldırgan ifadeler en son örnektir. Sayın Özel başkomutan olarak sana sesleniyorum. Ayaklarını denk al denk almazsan da biz getirmesini biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir. Haddini bileceksin.

"ÇANLAR KENDİSİ İÇİN ÇALMAYA BAŞLAYACAKTIR"

Milli Savunma Bakanım ve komutanlar Özel'e dava açacak. CHP genel başkanı ne kadar erken kendine gelirse o kadar iyi olacak. Diğer türlü Bay Kemal'i götüren çanlar kendisi için çalmaya başlayacaktır.

Kendisi sürekli üreten bir yapıdan millete çözüm bulması beklenemez. Bunların da kendileri dışında kimseye bir faydaları yok. Bu manzara nasıl bir vebal olduğumuzu bize bir kez daha hatırlatıyor. Biz büyük ve güçlü Türkiye idealini gerçeğe dönüştürme mücadelesini veriyoruz. Biz bu milletin umuduyuz. İstiklalinin güvencesiyiz.

Milletin takdiriyle geldiğimiz bu koltuklarda ebediyen oturacak değiliz. Emrihak vaki bulduğunda kara toprağa döneceğiz."