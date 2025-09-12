Son Dakika Haberi... Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan MYK sonrası yaptığı açıklamada Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in AKP'ye geçeceğini açıkladı.

CHP'Lİ ÖZLEM VURAL GÜRZEL AKP'YE GEÇİYOR

CNN Türk'te yer alan habere göre; Erdoğan’ın cumartesi günü AKP Teşkilat Akademisi kapanış programında Gürzel’e ve CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Meclis üyelerine AKP rozeti takması bekleniyor.

BEYKOZ BELEDİYESİ'NDE SON DURUM

Beykoz Belediyesi'nde ise Alaattin Köseler'in tutukluluk halinin devam etmesi nedeniyle Gürzel'in AKP'ye geçmesi halinde belediyede başkanlık makamı da AKP tarafından temsil edilmiş olacak.

BEYKOZ'DA BİR İSTİFA DAHA

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya belediyedeki görevinden istifa etti.