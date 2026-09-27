İDDİALARIN ARDINDAN İSTİFA ETTİ

Fatma Betül Sayan Kaya'nın 63 milyon 359 bin lira yatırarak, dört aya yakın bir süre içinde 1 milyar 344 milyon lira çektiği, eşi İlyas Kaya'nın ise 99 milyon 687 bin lira yatırdığı ve 826 milyon lira çektiği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Haberlerin ardından Fatma Betül Sayan Kaya, görevlerinden 'affını' istemiş ve şu açıklamayı yapmıştı:

Kaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İddiaların hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını ve yürütülecek sürecin sağlıklı ve selamet içerisinde tamamlanmasını son derece önemsiyorum.

Bu nedenle, şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi; yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan, bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum.

Bu anlayışla, sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim."