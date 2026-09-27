AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programında Türkiye gündemini sarsan fon soruşturmasına ilişkin de konuştu. Fon skandalında adı geçen AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiğini söyleyen Çelik, şunları söyledi:

Yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecek. Türkiye ekonomisinde risk yok. Cumhurbaşkanımızın 'Yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır' ilkesi esas alınarak bütün bu meselelerin üzerine gidilecektir. Tüm denetim kurulları görevlerinin başındadır. Milletin emanetine sahip çıkma konusunda taviz yoktur. Gereken neyse yapmaktan çekinmeyiz. Usulsüzlük, yolsuzluk, istismar herhangi bir şekilde bunlara bulaşıp mağduriyet üretenlerin hepsinin hesap vereceğini ifade ediyoruz.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın görevinden af talebi kabul edildi. Artık MYK ve MKYK üyemiz değil"

 