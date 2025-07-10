Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saray'da MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Görüşme 16:10 sıralarında sona erdi.

Görüşme 10 Temmuz tarihli (bugün) Anadolu Ajansı ve Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan günlük program duyuruları arasında yer almadı. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

MHP lideri Devlet Bahçeli salı günü düzenlenen grup toplantısında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duruşmalarının canlı yayınlanması talebine ilişkin şunları söylemişti:

CHP'NİN İMAMOĞLU TALEBİNE YEŞİL IŞIK

"Hatırlarsanız CHP Genel Başkanı, duruşmaların televizyon ekranlarından canlı yayınlanmasını talep etmişti. Madem bu talebinde ısrarlıdır, madem milletimizin her şeyi birebir takibinden yanadır, o halde biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun kara koyunun maşeri vicdan huzurunda tefrik ve teşhir edilmesini ümit ve temenni ediyoruz. Türk milleti gerçekleri görsün, gerçekleri bilsin, hükmünü de ona göre versin diyoruz."

ERDOĞAN'DAN DESTEK GELDİ

Bahçeli'nin açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Sayın Bahçeli böyle bir şey kullandıysa gayet güzel bir takdirdir, inşallah hayrolur" demişti.

PKK SİLAH BIRAKACAK

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın dün İmralı'dan paylaşılan videosunda PKK'ya yönelik silah bırakma çağrısının ardından yarın terör örgütü PKK'nın Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bırakacağı açıklandı.

İktidarın "Terörsüz Türkiye" adını verdiği süreç 22 Ekim 2024'te MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlamıştı.