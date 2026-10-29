Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Sözcü TV ekranlarında Senem Toluay Ilgaz ile Öncesi Sonrası Gece programına katıldı. Özer; Barış Terkoğlu, Timur Soykan ve Fikret Bila’nın sorularını yanıtladı.

İLK KEZ AÇIKLADI

Özer, Terkoğlu’nun sorusu üzerine birkaç gün önce YENİ Parti’ye katıldığını ilk kez açıkladı. Özer, “İstanbul’la ilgili bir karar alınmıştı. Geçme kararının rölantiye alındığı bir dönem yaşıyorduk. Fakat sonrasında herkesin kendi önünü görmesi anlamında, meclis üyelerimizle de toplantı yapacağız ve kararlarını verecekler. Bir netleşmeye gidilmesinin doğru olacağı kararına varıldığı için biz de bunu uygulamış olduk” ifadelerini kullandı.