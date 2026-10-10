Kayyum yönetimindeki Esenyurt Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı, 10 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
Ayrıntılar geliyor...
Kayyum yönetimindeki Esenyurt Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı, 10 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
Ayrıntılar geliyor...
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