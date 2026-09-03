Süleymancıların eski lideri ve Ulaştırma Eski Bakanı Ahmet Denizolgun’un 2016 yılındaki şüpheli ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Denizolgun’un doktoru N.D., Hisar Hastanesi’nde gözaltına alındı.
YARIN İFADE VERMESİ BEKLENİYOR
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan N.D.’nin yarın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı örgütlü suçlar bürosunda ifade vermesi bekleniyor.
'ADAM ÖLDÜRME' İDDİASIYLA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Dosyayla bağlantılı olarak Süleymancılara yönelik başlatılan operasyonda Süleymancıların lideri Alihan Kuriş ve beraberindeki isimler hakkında adam öldürme iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.