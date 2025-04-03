Son Dakika Haberi... Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "600 imza olmazsa aday olmayacağı" yönündeki iddialara ve CHP'nin 6 Nisan'daki Olağanüstü Kurultay'da aday olup olmayacağını açıkladı.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Kılıçdaroğlu, 600 imza iddiasına ilişkin, “Bunları söyleyenler keşke bir de bana sorsaydı…” ifadelerini kullandı.

"BEN ADAY DEĞİLİM"

Kılıçdaroğlu aday olup olmayacağına ilişkin olarak, "Hayır efendim. Ben aday değilim…" yanıtını verdi.

KURULTAYA GİDECEK Mİ?

Kılıçdaroğlu, Kurultaya gidip gitmeyeceği yönündeki soruya ise, "Biliyorsunuz bir süredir Bayram dolayısıyla tatildeyim. Eğer davetiye geldiyse giderim. Ofiste olmadığım için davetiyenin gelip gelmediği hakkında da bilgim yok. Bir iki güne döneceğim, eğer davetiye gelmişse giderim." yanıtını verdi.

"AZ DEMİŞLER..."

Eski CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Herkes aday yapıyor ama ben aday değilim…” ifadelerini kullanırken, aday olması için imza kaç imza toplandığı, 400 civarında kaldığı şeklindeki soruya ise, "Az söylemişler. Madem istemişim niye az olsun, şöyle 750-800 olsaydı bari... Az demişler, 800’ü geçseydi..." yanıtını verdi.