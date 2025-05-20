Son Dakika Haberi... İstanbul Şişli'de Bahar Aksu'nun eski eşi tarafından öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre; cinayete ilişkin soruşturma tamamlandı.
Hazırlanan 5 sayfalık iddianamede Rüstem Elibol ve yanındaki üç şüphelinin ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Hazırlanan iddianame ise henüz İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirme aşamasında bulunuyor.