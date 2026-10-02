Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 23’ü kamu görevlisi toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 28 ŞÜPHELİNİN TAMAMI GÖZALTINDA Soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ile birlikte hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. ANKARA'YA GÖTÜRÜLECEK Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in Çankaya Belediyesi ile bağlantılı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ve Ankara’ya götürüleceği belirtiliyor. Aynı soruşturmada üç ay önce Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut ve bir çalışan tutuklanmıştı.

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