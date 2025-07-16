İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir soruşturma duyurusu daha yaptı. Sosyal medyada kahve falı yorumlayan uygulamaların kurucusu Sertaç Taşdelen hakkında adli işlem başlatıldı.

Savcılık, uzman bilirkişi raporuna göre Taşdelen’in suç geliri elde ettiği ve o gelirleri yurt dışına çıkardığının tespit edilmesi üzerine soruşturma açtı.

“Faladdin ve Binnaz” uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen’e ait şirket ve hesaplara da el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"BANKA HESAPLARINA VE ŞİRKET ORTAKLIK PAYLARINA EL KONULDU"

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2025/43514 sayılı soruşturma dosyası kapsamında “Faladdin” ve “Binnaz” isimli mobil uygulamalar ile bunların internet sitesi uzantıları olan www.faladdin.com ve www.binnazabla.com isimli web siteleri üzerinden ödeme gerçekleştirilmek suretiyle fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 16/07/2025 günü adli işlem gerçekleştirilmiştir.

Dosya kapsamında; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının suçtan elde edilen değere ilişkin raporuna, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığının raporuna ve alanında uzman bilirkişi raporuna göre fal bakmak ve bu amaçla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde eden ve suç gelirlerini yurt dışına çıkaran şüpheli Sertaç Taşdelen’e ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, deniz taşıtlarına ve Arteria Yazılım A.Ş. şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliği kararıyla el konulmuştur."