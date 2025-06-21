Gün içerisinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın 'Senin suyun ısındı' dediği Fatih Altaylı gözaltına alındı. Altaylı akşam saatlerinde Teşvikiye'deki evinden gözaltına alınarak Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülüyor.

Fatih Altaylı hakkında 'Cumhurbaşkanını tehdit ve hakaret' suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA YAPILDI

İstanbul Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fatih ALTAYLI hakkında kendi ismiyle anılan “Youtube” sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Cumhubaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır."

FATİH ALTAYLI NE DEDİ?

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı YouTube yayınında Erdoğan’ın ömür boyu görevde kalmasına ilişkin kamuoyu eğilimini değerlendirmişti.

Altaylı videoda, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ömür boyunca Cumhurbaşkanlığına devam etsin mi? Halkın %70'i buna karşıymış. Bu oran çok da şaşırtıcı değil. Çünkü şu anda AKP seçmeninin önemli bir bölümü ve MHP seçmenin bir kısmı dışında böyle bir fikri destekleyen kimse yok. Bu millet, geçmişte padişahını boğmuş bir millettir. Hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman... Boğulan, suikaste kurban giden, ya da intihar ettiği öne sürülen çok sayıda Osmanlı padişahı var” ifadelerini kullanmıştı.

OKTAY SARAL SABAH TEHDİT ETMİŞTİ

Altaylı’nın bu yorumlarına ise AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral’dan tehditkar bir tepki geldi. Söz konusu videoyu alıntılayan Saral, Altaylı’ya “Altaylıııı! Suyun ısınmaya başladı.” şeklinde tehdit etti.