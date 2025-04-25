Karadeniz'de saat 10:43'te 14 kilometre derinlikte 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'da yer alan bilgilere göre; depremin Kırkareli'nin Demirköy mevkiine 67 kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi.
Deprem Kırklareli il merkezine 123 kilometre Tekirdağ'a ise 183 kilometre uzaklıkta.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 25, 2025
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Karadeniz
Tarih:2025-04-25
Saat:10:43:42 TSİ
Enlem:42.56694 N
Boylam:27.94972 E
Derinlik:14.06 km
Detay:https://t.co/BeBMixZe0j@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
DÜNDEN BERİ İRİLİ UFAKLI 12 DEPREM OLDU
Dün akşam saat 23:03'te 2.1 ile başlayarak aynı bölgede irili ufaklı 12 deprem meydana geldi. Bu depremlerin en büyüğü ise 3.6 oldu.