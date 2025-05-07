Amerikan Merkez Bankası (Fed) 6-7 Mayıs 2025 tarihine ilişkin faiz kararını açıkladı. Buna göre, Fed politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit tuttu.

Fed, bir politika açıklamasında, ekonominin genel olarak "sağlam bir hızla büyümeye devam ettiğini" belirterek, birinci çeyrekteki üretimdeki düşüşün, işletmelerin ve hanelerin yeni ithalat vergilerini uygulamaya koymaya çalışmasıyla rekor seviyedeki ithalata bağlandığını söyledi.

Merkez bankasının politika belirleme birimi Federal Açık Piyasa Komitesi, önceki açıklamasında kullanılan dili tekrarlayarak, işgücü piyasasının da "sağlam" kaldığını ve enflasyonun hala "bir nebze yüksek" olduğunu söyledi.

Ancak son açıklama, Fed'i önümüzdeki aylarda zor seçimlerle karşı karşıya bırakabilecek gelişen risklere dikkat çekti.

EKONOMİK BELİRİSZLİKLER DAHA DA ARTTI

FOMC, iki gün süren ve merkez bankasının faiz oranını yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutma konusunda yetkililerin oy birliğiyle mutabakata vardığı toplantının sonunda, "Ekonomik görünüme ilişkin belirsizlik daha da arttı" dedi.

Açıklamada, "Komite, ikili görevinin her iki tarafı için de risklerin farkındadır ve daha yüksek işsizlik ve daha yüksek enflasyon risklerinin arttığına karar vermiştir" denildi.

Politikanın yönü, bu risklerden hangisinin ortaya çıkacağına veya daha zor olan sonuçta, enflasyon ve işsizliğin birlikte artıp Fed'i para politikasıyla telafi etmeye çalışmanın daha önemli olduğu riski seçmeye zorlayıp zorlamayacağına bağlı olacaktır.

Zayıf bir işgücü piyasası genellikle faiz indirimi için gerekçeleri güçlendirirken, daha yüksek enflasyon ise para politikasının sıkı kalmasını gerektirecektir.

Fed'in politika faizi, yetkililerin Başkan Donald Trump'ın ithalat tarifelerinin etkisini tahmin etmekte zorlanması nedeniyle Aralık ayından bu yana değişmedi . Bu tarifeler, bu yıl daha yüksek enflasyon ve daha yavaş ekonomik büyüme olasılığını gündeme getirdi.

Politikada bir değişiklik olmaması ve yeni ekonomik projeksiyonların açıklanmaması nedeniyle, Fed Başkanı Jerome Powell, TSİ 14:30'da (GMT 18:30) yapacağı basın toplantısında toplantı ve görünüm hakkında ayrıntılı bilgi verecek.

Politika yapıcılar en son Mart ayında ekonomik ve politik projeksiyonlarını güncellediklerinde, bu yıl sonuna kadar referans faiz oranını yarım puan düşürmeyi öngörmüşlerdi.