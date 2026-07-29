Son dakika... Amerika Merkez Bankası (Fed) temmuz ayı faiz kararını açıkladı. Fed beklentilere paralel olarak faizi yüzde 3,50-3,75 bandında sabit tuttu. Açıklanan faiz kararı sonrası, altında yüzde 1'lik artış görüldü.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısının ardından yapılan açıklamada, politika faizinde değişikliğe gidilmediği bildirildi.

ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Ons altın Fed faiz kararı öncesinde 4 bin 43 dolar seviyesinde bulunuyordu. Kararın hemen ardından ons altın TSİ 21.12'de yüzde 1'lik yükselişle 4 bin 85 dolara yükseldi.

Gram altın, ons altındaki yükselişle yönünü yukarı çevirdi. Karar öncesinde 6 bin 160 lirada olan gram altın TSİ 21.12'de yüzde 1'den fazla yükselerek 6 bin 224 liraya çıktı.

Gümüş fiyatları da yukarı yönlü hareketlilik sergiledi. Karar öncesinde 57,90 dolar seviyesinde olan ons gümüş, kararın ardından yüzde 1,78 yükseliş gösterdi. Ons gümüş TSİ 21.12'de 58,90 dolara yükseldi.

Dolar endeksi sert düştü. Dolar endeksi 101,067 puana kadar geri çekildi.

ENFLASYONA DİKKAT ÇEKİLDİ

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), gösterge niteliğindeki federal fonlama faiz oranını sabit tutma kararını 9'a karşı 3 oyla kabul etti. Toplantının ardından yayımlanan kararda yetkililer, fiyat istikrarını sağlama yönündeki kararlılıklarını tazeledi.

Ancak oylamada ortaya çıkan tablo, yeniden ivme kazanan enflasyonu kontrol altına almak için faizlerin daha da yükseltilmesi gerektiğini savunan görüşün politika yapıcılar arasında zemin kazandığını gösterdi.

Fed, enerji dahil belirli sektörlerde fiyat artışlarına yol açan arz şoklarının etkisiyle enflasyonun %2 hedefinin üzerinde kalmayı sürdürdüğünü belirtti.

Karara Karşı Çıkan İsimler

Karara muhalefet eden üç üye, faiz oranlarında 25 baz puanlık (çeyrek puan) bir artışa gidilmesi yönünde oy kullandı. Sabit tutma kararına karşı çıkan isimler şunlar oldu:

-Lorie Logan (Dallas Fed Başkanı)

-Beth Hammack (Cleveland Fed Başkanı)

-Neel Kashkari (Minneapolis Fed Başkanı)

FAİZ BEŞİNCİ KEZ SABİT TUTULDU

Alınan karar doğrultusunda Fed yetkilileri, gösterge faiz oranını üst üste beşinci toplantıda da pas geçmiş oldu. Oylama tablosundaki belirgin çatlak, Mayıs ayında Fed Başkanlığı görevini devralan Kevin Warsh'ın izlediği politika açısından kritik bir mesaj veriyor.

Enflasyona dair endişelerin yeniden tırmanması durumunda Warsh'ın mevcut "faizleri sabit tutma" stratejisini sürdürmekte zorlanabileceği değerlendiriliyor.

10 YIL SONRA BİR İLK

Bu toplantı, 2016 yılından bu yana bir para politikası kararına aynı gerekçeyle üç karşı oyun birden verildiği ilk oylama olarak kayıtlara geçti.

*AYRINTILAR GELİYOR...