Son dakika... Amerika Merkez Bankası (Fed) haziran ayı faiz kararını açıkladı. Fed beklentiler doğrultusunda faizi yüzde 3,50-3,75 bandında tutmaya devam etti. Fed'in genel tonu şahin ağırlıklı olduğu için piyasalar sert tepki verdi.

PİYASALARIN İLK TEPKİSİ

Faiz kararı açıklanmadan önce 4.380 dolar bandına kadar çıkan altının onsu faiz kararının açıklanmasından sonra 4.278 dolara kadar düştü.

Gram altın ise 6.525 liradan 6.365 liraya kadar geriledi.

Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh, bu görevi üstlendiği ilk toplantının ardından saat 21.30'da kameraların karşısına geçecek.

TOPLANTIDAN ŞAHİN TON ÇIKTI

Fed, haziran toplantısında politika faizini oy birliğiyle sabit tutarken, yayımladığı ekonomik tahminlerde daha sıkı para politikası sinyalleri verdi. Özellikle Orta Doğu'daki çatışmaların enerji maliyetleri üzerindeki etkisi nedeniyle enflasyon beklentileri yukarı yönlü revize edilirken, faiz patikasında da önemli değişiklikler yapıldı.

YETKİLİLERİN YARISI FAİZ ARTIŞINDAN YANA

Fed'in açıkladığı projeksiyonlara göre, 19 politika yapıcının 9'u bu yıl içinde faiz artırımı yapılmasını bekliyor. Mart ayında yayımlanan tahminlerde hiçbir yetkili 2026 yılı için faiz artışı öngörmemişti.

Faiz artırımı bekleyen üyelerin 6'sı, toplam artışın 25 baz puanın üzerinde olması gerektiğini değerlendirirken, 8 üye faizlerin mevcut seviyede korunmasını savundu. Bir üye ise 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisini korudu.

FAİZ TAHMİNLERİ YUKARI ÇEKİLDİ

Fed yetkililerinin medyan faiz tahmini 2026 sonu için yüzde 3,4'ten yüzde 3,8'e yükseltildi. Aynı döneme ilişkin beklenti 2027 için yüzde 3,6'ya, 2028 için ise yüzde 3,4'e çıkarıldı. Uzun vadeli faiz tahmini ise yüzde 3,1 seviyesinde bırakıldı.

Yeni projeksiyonlar, 2026 yılında toplam 25 baz puanlık faiz artışının ardından, 2027 ve 2028 yıllarında 25'er baz puanlık indirim yapılabileceğine işaret etti.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE REVİZYON

Fed, kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyonu tahminini 2026 sonu için yüzde 2,7'den yüzde 3,6'ya yükseltti. Çekirdek PCE enflasyonu beklentisi de yüzde 2,7'den yüzde 3,3'e çıkarıldı.

Banka, enflasyonun yüzde 2'lik hedef seviyeye ancak 2028 yılında dönebileceğini öngörmeye devam etti.

BÜYÜME TAHMİNLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Fed'in güncellenen tahminlerinde ekonomik büyümeye ilişkin beklentiler aşağı yönlü revize edildi. Buna göre 2026 yılı büyüme tahmini yüzde 2,4'ten yüzde 2,2'ye çekilirken, uzun vadeli büyüme beklentisi yüzde 2 olarak korundu.

İşsizlik oranına ilişkin tahmin ise yüzde 4,4'ten yüzde 4,3'e indirildi.

KARAR METNİNDE ENERJİ VURGUSU

Toplantı sonrası yayımlanan açıklamada, ekonomik faaliyetlerin yüksek jeopolitik belirsizliklere rağmen sağlam seyrini sürdürdüğü belirtildi. Fed, istihdam piyasasının dengeli görünümünü koruduğunu ifade ederken, enflasyonun enerji başta olmak üzere bazı sektörlerdeki fiyat baskıları nedeniyle hedefin üzerinde kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Açıklamada, Orta Doğu kaynaklı gelişmelerin yarattığı belirsizliğe rağmen üretkenlik ve sermaye yatırımlarının güçlü seyrettiği belirtilirken, Fed'in fiyat istikrarını sağlama hedefinden taviz vermeyeceğinin altı çizildi.