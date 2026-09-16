Son dakika... Amerika Merkez Bankası (Fed) eylül ayı faiz kararını açıkladı. Fed faizi 25 baz puan artırarak yüzde 3,75 ile yüzde 4,00 aralığına yükseldi.

Fed daha önceki toplantıda faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 3,50 - 3,75 bandında sabit tutmuştu.

Jerome Powell’ın yerine Warsh’ı Fed başkanlığına atamasından bu yana Fed’e yönelik eleştirilerinin dozunu önemli ölçüde azaltan ABD Başkanı, Warsh’ın, “çok siyasi” olmakla suçladığı diğer Fed yetkilileri tarafından faizleri artırması için baskı altında tutulduğunu dahi öne sürmüştü.

Ancak Warsh, Ağustos ayı sonlarında yaptığı bir konuşmada, temel fiyat baskılarının anlamlı ölçüde iyileşmediğini ve enflasyonun merkez bankasının yüzde 2’lik hedefine doğru ilerlediğine ilişkin yeni güvenceler alınmaması halinde Fed’in “yapması gereken işler” olduğunu açıkça belirtmişti.

PİYASALARIN TEPKİSİ

Açıklanan Fed faiz kararı sonrası piyasalarda sert hareketlenmeler yaşandı. İşte piyasalardaki son durum ...

Ons altın Fed faiz kararı öncesinde 4 bin 3450 dolar seviyesinde bulunuyordu. Kararın hemen ardından ons altın TSİ 21.12'de 4 bin 332dolara yükseldi.

Fed faiz kararı öncesinde 6 bin 806 lira seviyesinde bulunan gram altın kararın ardından 6 bin 778 lira seviyesinde hareketleniyor.

Ons gümüş fiyatları Fed faiz kararı öncesinde 64,48 dolar seviyesinde bulunuyordu. Kararın ardından ons gümüş 64,21 dolar seviyesinde hareketleniyor.

Karar öncesinde dolar endeksi 99,705 puan seviyesinde bulunuyordu. Karardan hemen sonra 99,899 puanda hareketleniyor.

*AYRINTILAR GELİYOR...