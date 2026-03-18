Son dakika... Amerika Merkez Bankası (Fed) beklenen faiz kararını açıkladı. Fed beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 3,5–3,75 hedef aralığında sabit bıraktı. ONS ALTIN ÇAKILDI Altının onsu faiz kararı açıklanmadan önce 4 bin 890 dolarda seyrediyordu. Karar açıklandıktan sonra sınırlı düşüş eğilimi göstererek 4 bin 872 dolara kadar geriledi. Fed'in para politikası karar metninde, Orta Doğu'daki gelişmelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkilerinin belirsiz olduğu belirtildi 2025'in son 3 toplantısında üst üste 25'er baz puanlık faiz indirimlerine giden Fed 2026 yılından itibaren ocak toplantısında da faizi sabit bırakmıştı. Powell'ın açıklamalarından öne çıkanlar: *Enflasyon hala bir miktar yüksek seyrediyor. *Yakın vadedeki yüksek enerji fiyatları, genel enflasyonu yukarı çekecektir *Önümüzdeki dönemde enflasyon üzerinde bazı etkiler görülecektir *Faiz patikası öngörülerinin medyanı değişmedi, ancak üyelerin önemli bir kısmı daha az faiz indirimi yönünde kayma gösterdi *Enflasyonda iyileşme kaydedilmediği sürece, faiz indirimine gidilmeyecektir *Yeni istihdam için başabaş oranı görünüşe göre oldukça düşük *Büyüme güçlü seyretti; enflasyondaki aşım ise temel olarak mal grubundan kaynaklandı *İş gücü piyasasında aşağı yönlü risk hissi mevcut. *Önemli sayıda üye, düşük istihdam artışından endişe duyuyor. AYRINTILAR GELİYOR...

