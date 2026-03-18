Son dakika... Amerika Merkez Bankası (Fed) beklenen faiz kararını açıkladı. Fed beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 3,5–3,75 hedef aralığında sabit bıraktı.
ONS ALTIN ÇAKILDI
Altının onsu faiz kararı açıklanmadan önce 4 bin 890 dolarda seyrediyordu. Karar açıklandıktan sonra sınırlı düşüş eğilimi göstererek 4 bin 872 dolara kadar geriledi.
Fed'in para politikası karar metninde, Orta Doğu'daki gelişmelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkilerinin belirsiz olduğu belirtildi
2025'in son 3 toplantısında üst üste 25'er baz puanlık faiz indirimlerine giden Fed 2026 yılından itibaren ocak toplantısında da faizi sabit bırakmıştı.
Powell'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
*Enflasyon hala bir miktar yüksek seyrediyor.
*Yakın vadedeki yüksek enerji fiyatları, genel enflasyonu yukarı çekecektir
*Önümüzdeki dönemde enflasyon üzerinde bazı etkiler görülecektir
*Faiz patikası öngörülerinin medyanı değişmedi, ancak üyelerin önemli bir kısmı daha az faiz indirimi yönünde kayma gösterdi
*Enflasyonda iyileşme kaydedilmediği sürece, faiz indirimine gidilmeyecektir
*Yeni istihdam için başabaş oranı görünüşe göre oldukça düşük
*Büyüme güçlü seyretti; enflasyondaki aşım ise temel olarak mal grubundan kaynaklandı
*İş gücü piyasasında aşağı yönlü risk hissi mevcut.
*Önemli sayıda üye, düşük istihdam artışından endişe duyuyor.
