Son dakika... Amerika Merkez Bankası (Fed) beklenen faiz kararını açıkladı. Fed beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 3,5–3,75 hedef aralığında sabit bıraktı.

ONS ALTIN ÇAKILDI

Altının onsu faiz kararı açıklanmadan önce 4 bin 890 dolarda seyrediyordu. Karar açıklandıktan sonra sınırlı düşüş eğilimi göstererek 4 bin 872 dolara kadar geriledi.

Fed'in para politikası karar metninde, Orta Doğu'daki gelişmelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkilerinin belirsiz olduğu belirtildi

2025'in son 3 toplantısında üst üste 25'er baz puanlık faiz indirimlerine giden Fed 2026 yılından itibaren ocak toplantısında da faizi sabit bırakmıştı.

Powell'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

*Enflasyon hala bir miktar yüksek seyrediyor.

*Yakın vadedeki yüksek enerji fiyatları, genel enflasyonu yukarı çekecektir

*Önümüzdeki dönemde enflasyon üzerinde bazı etkiler görülecektir

*Faiz patikası öngörülerinin medyanı değişmedi, ancak üyelerin önemli bir kısmı daha az faiz indirimi yönünde kayma gösterdi

*Enflasyonda iyileşme kaydedilmediği sürece, faiz indirimine gidilmeyecektir

*Yeni istihdam için başabaş oranı görünüşe göre oldukça düşük

*Büyüme güçlü seyretti; enflasyondaki aşım ise temel olarak mal grubundan kaynaklandı

*İş gücü piyasasında aşağı yönlü risk hissi mevcut.

*Önemli sayıda üye, düşük istihdam artışından endişe duyuyor.

