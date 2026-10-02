Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı olan Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
İOANNA KUÇURADİ KİMDİR?
1936 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Kuçuradi, 1954 yılında Zapyon Kız Lisesi’nden, 1959’da ise İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu.
1970 yılında doçent, 1978’de profesör olan Kuçuradi, 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü kurdu. 2003 yılında emekli oluncaya kadar bölüm başkanlığı görevini yürüttü.