Fenerbahçe'nin Avrupa'da Son 16 Turu'ndaki rakibi Rangers oldu. Merakla beklenen kura çekimi TSİ 15.00'te gerçekleştirildi.
Fenerbahçe'nin beklediği 2 rakip Yunanistan'ın Olympiakos ve İskoçya'nın Rangers takımıydı.
İlk maç 6 Mart Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak, rövanş mücadelesi ise 13 Mart Perşembe günü oynanacak. Temsilcimiz turu geçerse çeyrek finalde Roma-Atletic Bilbao eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
Fenerbahçe iki maçın arasında Süper Lig'de BAY haftasında olacak.
İskoçya temsilcisi Rangers UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 galibiyetin yanı sıra 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı.
Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Lyon'a evinde 4-1 yenilen Rangers, İngiltere'den Manchester United'a ise deplasmanda 2-1 mağlup oldu. İskoç ekibi, ağırladığı Union Saint-Gilloise'yı ise 2-1 yenmeyi başardı.
İŞTE AVRUPA LİGİ'NDE TÜM EŞLEŞMELER: